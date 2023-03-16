Администрация Камышина утвердила порядок занесения фамилии погибших героев на мемориал

Имена погибших в СВО камышан увековечат на "Мемориале Защитникам Отечества" Фото: Александр ГЛУЗ

В Камышине Волгоградской области накануне, 15 марта, на официальном портале городе появилась информация о занесении фамилий бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, на «Мемориале Защитникам Отечества». Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление администрации города.

На памятный знак Героям будут заноситься имена и фамилии тех военных, которые жили, учились в городе и были захоронены на воинском участке № 1. Если же ни один из этих пунктов не подходит, то решение о увековечивании его фамилии будет принимать глава Камышина.

Кроме того, занесение свежих фамилий на мемориал будет осуществляться не чаще раза в полгода.