Под Волгоградом разрушилась дорога за 30 млн, построенная в конце прошлого года

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

В городе Котово Волгоградской области прокуратура проверила результат ремонта дороги на улице Дачная, который был завершен в ноябре 2022 года и обошелся бюджету в 30 миллионов рублей. Вместе со снегом «растаял» и асфальт – на магистрали уже огромные ямы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, после прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело.

Прокуратура установила, что администрация заключила контракт с ГБУ «Волгоградавтодор». После выполненных работ были составлены акты, подрядчику перечислили десятки миллионов.

- Однако в ходе надзорной проверки выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В результате недавно отремонтированная дорога в настоящее время начала разрушаться, - отметили в областной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Прокуратура наказала главу администрации – он оштрафован на 15 тысяч за нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Подрядчик должен отремонтировать дорогу за свой счет.