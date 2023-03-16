Волгоградская продукция вошла в топ-50 рейтинга «Лучшие вина России 2023»

Волгоградское вино уже не раз становится лучшим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские вина снова признали лучшими в стране. Семейная винодельня Дмитрия Гусева из Дубовского района Волгоградской области вошла в топ-50 рейтинга «Лучшие вина России 2023» по версии путеводителя «50 Best Tastes Of Russia», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства региона. До этого сухое белое вино этой винодельни признавали лучшим в стране в 2021 году.

Составляли рейтинг «50 Best Tastes Of Russia» по итогам голосования 500 ведущих экспертов, среди которых были ведущие сомелье, рестораторы, производители, шеф-повара и ресторанные критики. В итоге в числе лучших оказались не только крупные, но и небольшие винодельни Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма, Ставропольского края, Дагестана и Северной Осетии.

По данным чиновников, виноград в Волгоградской области выращивают в девяти хозяйствах. В 2022 году они собрали около 334 тонн.