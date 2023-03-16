Каждый четвертый житель Волгограда согласен на «черную» зарплату

Каждый четвертый волгоградец согласен на "черную" зарплату Фото: Даниил ОПАРИН

Каждый четвертый житель Волгограда не против получать заработную плату в конверте. Причем это число за год практически не изменилось. На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 38% волгоградцев, отказались бы 33%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики SuperJob.

Чаще на зарплату в конверте идут мужчины, чем женщины – 42% против 34%. Соглашаются с нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя в основном волгоградцы старше 45 лет – 43%. При этом чем выше доход у жителей, тем меньше среди них соглашаются на «черную» зарплату: 40% респондентов с заработком до 50 тысяч рублей и 35% участников опроса, получающих от 80 тысяч рублей.

72% жителей Волгограда, которые получают деньги в конвертах, хотели бы перейти на «белую» зарплату. 8% не хотят переходить на законные условия дохода, причины называются разные - «Тогда я перестану получать выплаты от государства», «Серая зарплата все равно выше», «Все равно до пенсии не дожить».