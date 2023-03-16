В Волгограде осудили ростовских супругов-мошенников

Мужчине дали 3 года колонии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде суд приговорил супругов из Ростов-на-Дону, работавших курьерами мошенников, к тюрьме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 35-летнему мужчине дали 3 года колонии общего режима, а его 23-летней супруге – 2,5 года с отсрочкой. У женщины маленький ребенок и она будет воспитывать его до 14 лет.

Следствие установило, что супруги проживали в Ростове. Они приезжали в Волгоград, чтобы отбирать деньги у доверчивых пенсионерок. Схема развода была простая.

- Одному из них необходимо было приезжать по адресам пенсионеров, которым звонили злоумышленники, рассказывая, что их близкие совершили ДТП и забирать деньги. А второй должен был оперативно увозить курьера с места преступления, - уточнили в полиции.

Аферистов поймали, полицейские собрали достаточно доказательств их вины.