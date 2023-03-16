«Ситиматик-Волгоград» напоминает: ветки – не ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С наступлением весны значительно возрос объем отходов, складируемых населением на контейнерных площадках – преимущественно это опиленные ветви деревьев, строительные отходы и старые автомобильные шины.

Напоминаем, что все вышеперечисленные отходы – не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО).

Региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» в рамках своих полномочий обеспечивает сбор, транспортировку, обработку только ТКО, а мусорные контейнеры и площадки предназначены для сбора именно ТКО. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей в жилых помещениях, а также товаров, утративших свои потребительские свойства (в соответствии с №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Только такой мусор может быть помещен в контейнер.

К ТКО относятся:

- отходы от приготовления пищи;

- тара и упаковка от продуктов (в том числе, тетрапак, пакеты и пластик);

- одежда;

- обувь;

- уличный смёт.

Физическим лицам также разрешено складывать:

- электроприборы;

- бытовую технику;

- крупногабаритные отходы (КГО): матрацы, старая мебель.

- отходы текущего ремонта: оконные рамы, остатки линолеума, ковролина и т.п.

Такие отходы необходимо помещать не в контейнер, а в специальный бункер (при наличии) или в специально оборудованный отсек для КГО рядом с площадкой, обязательно в разобранном виде.

С «Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области» можно ознакомится на официальном сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В помощь потребителям региональный оператор разработал памятку «Как правильно выбрасывать отходы», она размещена на официальном сайте в разделе наглядные пособия и доступна для скачивания:

Обращаем внимание, что оплачиваемая населением услуга «Обращение с ТКО» не распространяется на сбор и вывоз ботвы, листвы, обрези, опиленных ветвей и спилов деревьев, строительного мусора, старых автопокрышек.

Главное правило, которое действует в отношении данного вида отходов – кто такой мусор образует, тот его и утилизирует: это может быть или управляющая компания, или районная администрация, или сами граждане. Таким образом, собственники этого мусора должны сами позаботиться о способах его утилизации – это может быть обустройство компостной ямы, приобретение устройства, предназначенного для измельчения растительных остатков (дробилка, измельчитель) или утилизация через лицензированные организации по нерегулируемой цене.

Отметим, что нормативное обустройство и дальнейшее содержание контейнерной площадки находится в зоне ответственности собственника земельного участка, на котором она находится.

Все, кто несет на контейнерную площадку ветки или строительный мусор, нарушают закон и несут моральную ответственность за загрязнение своей улицы, двора, района, города.

«Ситиматик-Волгоград» призывает всех граждан к осознанному обращению с образуемыми им отходами и просит жителей сообщать о всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок. Отходы, не относящиеся к ТКО не только заполоняют пространство, но и препятствуют движению мусоровоза, способствуют нарушению графика вывоза отходов.

Сообщить обо всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок можно, например, оставив обращение в разделе «Общественный контроль»:

Реклама. ООО «Ситиматик-Волгоград».