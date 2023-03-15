В Волгоградской области с начала 2023 года в эксплуатацию ввели 14 многоэтажек

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области за первые два месяца 2023 года в эксплуатацию ввели 144 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, возведено 14 многоэтажных дома общей площадью почти 52 тысячи квадратов, еще почти 93 тысячи квадратов озведено благодаря индивидуальному жилищному строительству.

- Всего в 2023 году, в соответствии с планом нацпроекта «Жильё и городская среда», в Волгоградской области предстоит построить и сдать в эксплуатацию 727 тысячи квадратов, - отметили в областной администрации.

Параллельно возводятся детские сады. С 2016 года в рамках программы «Стимул» в регионе появилось 4 дошкольных учреждения на 880 мест, построены 12 автомобильных дорог, а также школа на 800 мест.

В ближайший год на 8 автомобильных дорог в ЖК «Долина», «Урбан», «Квартал», «Гранд Авеню» потратят 2,3 миллиарды рублей.