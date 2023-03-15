В Волгограде вступил в силу приговор организаторам незаконной продажи табака

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

В Волгограде вступил в силу приговор участникам преступной группы, которые занималась незаконным оборотом контрафактного табака. Двое волгоградцев организовали канал поставки немаркированной продукции из других регионов и реализовывали ее в Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Незаконный бизнес был разоблачен. Во время обысков в гаражах, автомобиле было найдено более 178 тысяч почек сигарет разных производителей. Их общая стоимость составила 19 миллионов рублей.

- По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ МВД России по региону в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК России, - отметили в ФСБ.

В декабре 2022 года Тракторозаводский районный судом признал двоих волгоградцев виновными. Один получил 2 года условно и штраф в 400 тысяч рублей, другой – 2 гола колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей. Мужчина, которого отправили за решетку, обжаловал решение.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор Тракторозаводского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу осуждённого – без удовлетворения, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Приговор вступил в законную силу.