В Волгограде 15 марта нет массовой забастовки ПВЗ Wildberries

Горожане получают свои заказы в пунктах выдачи, которые работают по графику Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15 марта пункты выдачи заказов Wildberries в Волгограде продолжают работать по графику, несмотря на объявленную ранее забастовку в некоторых регионах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru сотрудники ПВЗ в центре города-героя, ни о каких изменениях в режиме работы руководство не сообщало. Горожане могут спокойно получит свои заказы, как и раньше.

Напомним, в Москве в среду некоторые пункты выдачи объявили о забастовке из-за штрафов, которые маркетплейс наложил на партнеров за нарушения. При этом в столице по факту сегодня работают практически все ПВЗ (а их в стране около 7000), на сайтах нет никаких объявлений о закрытии. Это объясняется тем, что никто не хочет проблем с бизнесом.

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