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НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:11

В Волгограде прокуратура помогала матери инвалида получить компенсацию

Главврача поликлиники наказали за отказ продления инвалидности ребенку
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Все права ребенка восстановлены

Все права ребенка восстановлены

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде прокуратура помогла восстановить права пятилетнего ребенка-инвалида. В поликлинике, к которой была прикреплена несовершеннолетняя, не хотели признавать статус по предоставленным документам. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Мать девочки заявила, что ее ребенок наблюдается в ГУЗ «ДКП №31», состоит на диспансерном учете как ребенок-инвалид, - добавили в ведомстве.

Инвалидность была установлена до 1 февраля 2023 года и в связи с истечением срока, мать девочки заранее приготовила и предоставила в поликлинику документы для проведения экспертизы с целью продления статуса инвалидности. Однако вовремя документы не были сформированы и отправлены, а инвалидность не подтверждена.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру Советского района. На сегодняшний день статус инвалида девочке продлен, а главный врач ГУЗ «ДКП № 31» привлечен к дисциплинарной ответственности.