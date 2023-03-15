В Волгограде прокуратура помогала матери инвалида получить компенсацию

Все права ребенка восстановлены Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде прокуратура помогла восстановить права пятилетнего ребенка-инвалида. В поликлинике, к которой была прикреплена несовершеннолетняя, не хотели признавать статус по предоставленным документам. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Мать девочки заявила, что ее ребенок наблюдается в ГУЗ «ДКП №31», состоит на диспансерном учете как ребенок-инвалид, - добавили в ведомстве.

Инвалидность была установлена до 1 февраля 2023 года и в связи с истечением срока, мать девочки заранее приготовила и предоставила в поликлинику документы для проведения экспертизы с целью продления статуса инвалидности. Однако вовремя документы не были сформированы и отправлены, а инвалидность не подтверждена.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру Советского района. На сегодняшний день статус инвалида девочке продлен, а главный врач ГУЗ «ДКП № 31» привлечен к дисциплинарной ответственности.