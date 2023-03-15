В Волгограде произошло тройное ДТП с маршруткой №46с

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 15 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда в массовом ДТП пострадали 2 человека. Авария произошла в 8.30. 28-летний водитель фургона «ГАЗ-2747», выезжая с улицы Атласова на Ополченскую, не уступил дорогу и протаранил кроссовер Mitsubishi Outlander, который ехал по главной. От удара иномарку откинуло на встречную полосу, где она влетела в маршрутку №46с – микроавтобус Peugeot. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В аварии пострадали 56-летняя пассажирка Mitsubishi Outlander и 66-летняя пассажирка маршрутки. С травмами скорая помощь доставила их в больницу.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, - отметили в региональном Главке МВД.