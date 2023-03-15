Андрей Бочаров обсудил действия при ЧС на селекторе с Владимиром Устиновым

В совещании по видеоселектору принял участие губернатор. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопросы профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС стали главными на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО Владимире Устинове 14 марта, в котором по видеоселектору принял участие губернатор Андрей Бочаров, сообщили в администрации Волгоградской области. Речь шла о взаимодействии и эффективности работы всех служб при паводке, пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях.

- Владимир Устинов назвал Волгоградскую область в числе регионов, где время прибытия пожарных расчетов полностью соответствует нормативных показателям, - отметили в пресс-службе губернатора.

Власти отмечают, что для этого пришлось решить множество задач. Так, к концу 2022 года регион достиг 100-процентного прикрытия населенных пунктов от пожаров. В селах открыли 64 пожарных поста, для них закупили технику и оснащение. Что касается паводка, в результате которого сейчас подтоплены населенные пункты Михайловки и шести районов Волгоградской области, на борьбу с ним бросили все силы. Действия при ЧС различного характера также регулярно отрабатывают на учениях.