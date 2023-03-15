В Волгоградской области дети матери-алкоголички отравились таблетками

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в «доктора». В больницу попали 9-летний мальчик и 7-летняя девочка. Вместе с ними дома была их мать, которая была занята застольем со своей знакомой.

Дознаватели отдела МВД России по Светлоярскому району возбудили уголовное дело на 37-летнюю женщину, у которой четверо детей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 37-летняя жительница одного из сел несколько лет злоупотребляет алкоголем, подавая плохой пример своим детям. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности, только на путь исправления она не встала. А в конце февраля безответственность нерадивой матери едва не привела к трагедии.

26 февраля в гости к женщине пришла знакомая, они устроили застолье. 9-летний сын и 7-летняя дочь остались без присмотра. Дети решили поиграть в «доктора», употребляя сильнодействующие лекарства. Впив по 3 таблетки, девочка и мальчик потеряли сознание.

- Малолетние экстренно были госпитализированы в больницу с признаками токсического отравления, - отметили в региональном Главке МВД.

На нерадивую мать возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ее четверо детей сейчас находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении родительских прав.