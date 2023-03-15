Андрей Бочаров встретился с начальником Приволжской ЖД Сергеем Альмеевым

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Альмеевым. Главной темой обсуждения стали планы взаимодействия в ближайшее время, как сообщили volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

—В связи с высоким уровнем взаимодействия между Волгоградской областью, РЖД и Приволжской железной дорогой по итогам прошлого года наметилась высокая положительная динамика по экономическим направлениям работы, - отметил глава региона.

В свою очередь Сергей Альмеев отметил , что в 2022 году компании удалось перевезти около 2 миллионов тонн зерна, собранного на территории Волгоградской области и это дало ощутимую разгрузку автомобильным трассам.

- Перспективные программы развития на сегодняшний день — направления «Север-Юг» и «Кузбасс – Азово-Черноморский транспортный узел», - подчеркнул начальник Приволжской железной дороги.

Так, обновленная железнодорожная станция Гумрак позволит реализовать идею проекта транспортного коридора «Север-Юг», что обеспечит свободное движение поездов и грузов в обход Волгограда. Также на сегодняшний день в регионе удалось пустить движение по вторым перегонным путям участка имени Максима Горького-Котельниково. Оно увеличило пропускную способность с 25 до 154 пар поездов в сутки.