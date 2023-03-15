В Волжском судят директора школы, в которой покалечилась 13-летняя девочка

СК передал дело в прокуратуру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Волжского передали материалы уголовного дела в отношении директора одной из школ города в прокуратуру. В марте прошлого года 13-летняя учащаяся покалечилась на старом спортивном снаряде, который находился на спортивном стадионе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, девочка залезла на шведскую стенку. Конструкция эксплуатировалась с 1966 года и была очень ненадежной. Она давно проржавела и имела дефекты.

- Трубы-стойки не выдержали ребенка. Спортивный снаряд упал, придавив несовершеннолетнюю, причинив ей тяжкий вред здоровью, в том числе множественные переломы.- уточнили в областном следкоме.

На директора завели уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». После утверждения обвинительного заключения она предстанет перед судом.