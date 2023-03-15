В Волгограде управляющие компании обязали проверять качество воды в домах

Проверять будут как холодную, так и горячую воду Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Волгограде возьмут на контроль качество питьевой воды в многоквартирных домах. Проводить лабораторный контроль должны управляющие компании, сообщили volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

- с 1 марта 2021 года вступили в законную силу санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, а также гигиенические нормативы, - объяснили в ведомстве.

Проверять как управляющие компании справляются или не справляются со своими обязанностями будут специалисты Роспотребнадзора. При этом, УК также обязательно должно согласовать с ведомством все программы лабораторной проверки.