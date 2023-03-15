В Волжском у пятиэтажного дома нашли тело молодой женщины

Девушка скончалась от травм. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В Волжском выясняют обстоятельства смерти молодой девушки. Ее тело обнаружили ночью у пятиэтажного дома на улице Пионерской в городе-спутнике.

По предварительной информации, она случайно сорвалась с высоты. Известно, что погибшая временно проживала в квартире родственника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, волжанка попыталась перелезть через окно на общий балкон. Однако все закончилось трагедией. Девушка умерла на месте происшествия.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося