В ближайшие дни в Волгоградской области потеплеет до +19

В ближайшие дни волгоградцев ждет теплая погода Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область после небольшого похолодания возвращается теплая погода. До конца рабочей недели потеплеет до +19 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

16 марта в регионе осадки не прогнозируются. Юго-восточный ветер подует со скоростью 9-14 м/с. По области температура воздуха в ночь на четверг будет +4...-1º, днем +8...+13º, местами потеплеет до +17º. В Волгограде в ночные часы +1...+3º, днем +13...+15º.

В пятницу небольшой дождь прогнозируется в районах области, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Ночью на 16 марта столбики термометров будут показывать +2...+7º, днем +9...+14º, местами воздух прогреется до +14...+19º. В Волгограде ночью +3...+5º, днем +14...+16º.