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НовостиНедвижимость15 марта 2023 8:24

В Волгоградской области насчитали 258 управляющих компаний

Обслуживают дома лишь 188 из них
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На Волгоград приходится почти 60% управкомпаний региона.

На Волгоград приходится почти 60% управкомпаний региона.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области пересчитали управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома региона. Всего на 1 марта 2023 года числились в реестре и имели соответствующую лицензию на осуществление предпринимательской деятельности 258 УК. По факту 70 из них существуют лишь на бумаге, управляют домами 188 коммунальных контор. Почти 60% из них приходится на миллионный Волгоград, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной инспекции госжилнадзора.

Так, многоквартирные дома в Волгограде на сегодня обслуживают 110 управляющих компаний, в Волжском работают 29 УК. Следом идут Урюпинск - 6 управкомпаний, Камышин - 5, Фролово - 3 и Михайловка - 2. Именно от них зависит бесперебойная работа внутридомовых коммуникаций, чистота в подъездах и во дворах, состояние общедомового имущества и конструкций дома.