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НовостиЗдоровье15 марта 2023 7:22

В Волгоградской области более двух тысяч жителей ежегодно заражаются глистами

Чаще всего заболевание подхватывают дети до 17 лет
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Основной причиной возникновения остриц становятся немытые руки

Основной причиной возникновения остриц становятся немытые руки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год в Волгоградской области выявляется более 2000 жителей, которые являются носителями глистов и остриц. Самой уязвимой для паразитов группой населения являются дети до 17 лет, об этом volgograd.kp.ru сообщили в Роспотребнадзоре региона.

- Более активно в эпидемический процесс вовлекались дети 7-14 лет, но при этом группой риска при энтеробиозе являются дети 3-6 лет, - уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что единственный источником заражения глистами является человек. Острицы обоснуются в кишечнике и могут произрастать до 12 мм в длину. Заразиться ими можно через грязные руки. После человек становится раздражительным, нервным, теряет покой, сон, аппетит вес и здоровый сон.

Чтобы избежать этого неприятного недуга, специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, при чем намыливая их дважды, коротко состригать ногти, менять нательное белье каждый день, а постельное – раз в неделю. Стирку простыней и наволочек осуществлять при температуре не ниже 60 градусов, а затем, после высыхания, гладить их утюгом.