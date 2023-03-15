В Волгоградской области более двух тысяч жителей ежегодно заражаются глистами

Основной причиной возникновения остриц становятся немытые руки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год в Волгоградской области выявляется более 2000 жителей, которые являются носителями глистов и остриц. Самой уязвимой для паразитов группой населения являются дети до 17 лет, об этом volgograd.kp.ru сообщили в Роспотребнадзоре региона.

- Более активно в эпидемический процесс вовлекались дети 7-14 лет, но при этом группой риска при энтеробиозе являются дети 3-6 лет, - уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что единственный источником заражения глистами является человек. Острицы обоснуются в кишечнике и могут произрастать до 12 мм в длину. Заразиться ими можно через грязные руки. После человек становится раздражительным, нервным, теряет покой, сон, аппетит вес и здоровый сон.

Чтобы избежать этого неприятного недуга, специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, при чем намыливая их дважды, коротко состригать ногти, менять нательное белье каждый день, а постельное – раз в неделю. Стирку простыней и наволочек осуществлять при температуре не ниже 60 градусов, а затем, после высыхания, гладить их утюгом.