Жирберги засоряют канализацию в Волгограде

Жирберги регулярно вылавливают из колодцев. Фото: КВ

Проблемы с канализацией у жителей Волгограда нередко возникают из-за жирбергов – так называют застывшие жировые отложения, которые регулярно находят при засорах. Один из таких айсбергов из жира обнаружили 14 марта во время прочистки канализационного колодца возле многоквартирного дома на улице Клинской, 35 в Ворошиловском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- Причиной засора послужили тканевые неразлагающиеся салфетки и обильные жировые отложения, - рассказали в компании.

Волгоградцам напоминают, что жир не нужно сливать в канализацию. Но на Клинской и во многих других домах жирберги вызывают засоры регулярно. И все зловоние в результате выливается на улицу или в квартиры жителей первых этажей.