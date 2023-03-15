В Волгограде в тепловой камере сгорел мужчина, двое получили ожоги

СК проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи выясняют обстоятельства ЧП на теплотрассе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, 14 марта в тепловой камере ан улице Землячки №15б обнаружено тело мужчины, еще два человека госпитализированы с сильными ожогами.

Установлено, что погибший не имел постоянного места жительства. В тот день на теплотрассе он и двое его товарищей распивали спиртное.

- В результате неосторожного обращения с огнем при курении, окурок сигареты прожег материал изоляции трубопровода тепловой сети и произошло возгорание, - уточнили в областном следкоме.

Очевидцы увидели задымление и позвонили в экстренные службы. Прибывшие сотрудники МЧС затушили огонь и на месте обнаружили тело мужчины.

- Двух мужчин госпитализировали с ожогами различной степени и отравлением угарным газом в медицинское учреждение. Признаков криминального характера происшествия не установлено, организована проверка, - добавили в СК.