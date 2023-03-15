В Волгограде по нацпроекту построят водопровод к новостройкам

Новостройки обеспечат водой по нацпроекту. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде по итогам электронного аукциона определили подрядчика, который проведет коммуникации протяженностью порядка 500 метров к строящемуся на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского жилому комплексу. Водопровод к новостройкам сделает ЗАО «Строительное монтажное управление-4», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Обеспечат новостройки на Ангарском коммуникациями по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обойдется это почти в 15 миллионов. Подрядчик должен построить новый водопровод от пересечения улицы Скосырева и железной дороги до жилого комплекса. В сумме это около 500 метров труб. Работы должны быть завершены в текущем году, а гарантия продлится 5 лет.