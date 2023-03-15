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НовостиОбщество15 марта 2023 6:38

В Волгограде по нацпроекту построят водопровод к новостройкам

Мэрия подвела итоги электронного аукциона и выбрала подрядчика, который проложит трубы на Ангарском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Новостройки обеспечат водой по нацпроекту.

Новостройки обеспечат водой по нацпроекту.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде по итогам электронного аукциона определили подрядчика, который проведет коммуникации протяженностью порядка 500 метров к строящемуся на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского жилому комплексу. Водопровод к новостройкам сделает ЗАО «Строительное монтажное управление-4», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Обеспечат новостройки на Ангарском коммуникациями по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обойдется это почти в 15 миллионов. Подрядчик должен построить новый водопровод от пересечения улицы Скосырева и железной дороги до жилого комплекса. В сумме это около 500 метров труб. Работы должны быть завершены в текущем году, а гарантия продлится 5 лет.