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НовостиПроисшествия15 марта 2023 6:17

В Волгограде у многоэтажки нашли мертвым 16-летнего подростка

Обстоятельства трагедии выясняются
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко