В Волгограде у многоэтажки нашли мертвым 16-летнего подростка

В Волгограде устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка. Трагедия произошла возле многоэтажного дома №115 на проспекте Жукова в Дзержинском районе города-героя. Тело школьника обнаружили очевидцы. По предварительной информации, несовершеннолетний мог сорваться с большой высоты. Горожане, ставшие свидетелями происшествия, вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть. Подросток скончался от тяжелых травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии.