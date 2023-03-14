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НовостиЗвезды14 марта 2023 16:27

Волгоградский туристический маршрут признан лучшим в России

«Царицын по-царски» обошел более 1,5 тысячи соперников
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Амтосферу города царской эпохи представили волгоградские экскурсоводы

Амтосферу города царской эпохи представили волгоградские экскурсоводы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Волгоградский городской туристический проект выиграл в номинации «Прикоснись к истории. Событийный туризм» всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района – PRO-туризм». Маршрут под названием «Царицын по-царски» обошел более 1,5 тыс. участников из 80 регионов страны. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

- Участникам нужно было разработать новые туристические маршруты, направленные на популяризацию и развитие индустрии туризма в России. Но, при этом, учитывать единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туров, - уточнили в ведомстве.

Автором проекта с такой нечастой тематикой для нашего региона стала экскурсовод Елена Исаева. Она подготовила концепцию маршрута в форме театрализованного представления, в рамках которого туристы смогут ознакомиться с традициями Царицына и даже увидеть как город посещал Петр I. Елена также хочет также создать маршрут между регионами по местам путешествия первого Российского императора по нашей губернии.