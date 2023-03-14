В Волгограде 15 марта электричество временно отключат в трех районах

Свет в среду отключат в трех районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду пройдут плановые работы на электрооборудовании и линиях электропередач. Из-за ремонта и профилактики будет временно отключено электричество. Частично без света 15 марта останутся 3 района Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе обесточат с 9.00 до 17.00 дома на ул. Грамши, 30, 31, ул. Николая Отрады, 26, 26а, ул. Кастерина, 2, 5. В Советском районе с 9.00 до 15.00 без электричества останутся следующие адреса: ул. Каральская, 98, 100-113, 108а, ул. Крестьянская, 106-116, 106б, 107-111, 114а, 117а, 119-129, пер. Крестьянский, 105, ул. Садовая, 106, 110, 114, 118, 122, ул. Новочеркасская, 100-106, 101-129, 103а, 112, 124а, ул. Смычки, 100-138, 105-111, ул. Тракторная, 100-114, 115, ул. Крайняя, 101-123, 108-114, ул. Тверская, 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154-167, 159, ул. Красноволжская, 104а, 106, 114, 120а, 126, 128, ул. Рабочая, 103, 107, ул. Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Льва Толстого, 5, 5а, 7.

В Кировском районе с 10.00 до 12.00 свет отключат на ул. Кирова, 98а, с 9.00 до 17.00 – на ул. Кирова, 52-74, ул. Астраханской, 55-59, 60, 65-75, 66-84, ул. Декабристов, 3-25, 20-26, ул. Братской, 16-30, ул. Пехотной, 17-31, 18-24, ул. Мопровской, 19-21а, 18, ул. Североуральской, 15-27, 16а-28, ул. Шевченко, 30.