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НовостиОбщество14 марта 2023 14:48

Волгоградцам разрешат оставить под огород только 6 соток

Слушания пройдут с 21 марта по 7 апреля 2023 год
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Огородникам и садоводам придется придумывать как выкручиваться из такой ситуации

Огородникам и садоводам придется придумывать как выкручиваться из такой ситуации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде вновь готовятся к публичным слушаниям, которые коснутся правил землепользования и застройки. В этот раз депутаты хотят установить максимальную площадь участка, которую можно использоваться под высадку фруктов и овощей. Об этом volgograd.kp.ru стало известно из постановления о подготовке и проведении публичных слушаний в Департаменте градостроительства и архитектуры.

Из документа можно сделать вывод, что изменения предполагают устанавливать минимальный и максимальный размер участка, выделяемого для ведения личного огорода. Так, по Правилам землепользования и застройки, минимальная площадь для разведения овощей и помидоров может составить 300 квадратных метров, а максимальная – 600 квадратных метров.