В Волгограде с 20 марта электрички будут делать остановку на заводе Петрова

Электричка будет забирать пассажиров еще на одной остановке. Фото: Иван Макеев

С 20 марта 2023 года в расписании городской электрички №6720 Шпалопропитка – Волгоград-1 появится новая остановка. Поезд будет высаживать и забирать пассажиров на Заводе Петрова. Стоять там электричка будет всего минуту. Сделано это для удобства пассажиров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка №6720 будет уходить от Шпалопропитки на пару минут раньше - в 6.08 утра, на заводе Петрова поезд остановится в 6.47, а на пригородном вокзале Волгоград-1 жители южных районов города-героя окажутся как обычно, без задержек - в 7.01 по московскому времени.