В Волгограде к маю установят видеоконтроль за сбросом отходов

Свалок на Красном особенно много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области запускают пилотный проект видеоконтроля за сбросом отходов на несанкционированных свалках. Внедрение новой системы обсудили сегодня, 14 марта, на выездном совещании облкомприроды. Первым местом, где уже весной поставят такие камеры, станет самый грязный и заросший мусором – Краснооктябрьский район Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Первые камеры видеонаблюдения будут установлены до 1 мая 2023 года в Краснооктябрьском районе Волгограда, - рассказала зампред комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирина Панина.

По данным ведомства, Краснооктябрьский район Волгограда стал вместилищем огромного числа сгруженных в жилых массивах отходов. В 2022 году там выросло 11 несанкционированных свалок, за три неполных месяца 2023-го - 18.

Инспекторы госэконадзора облкомприроды каждый день наносят визиты в такие «точки на карте» - фиксируют нарушения, правоохранителям для наказания нарушителей передают акты, а чиновникам местных администраций – предостережения, чтобы те ликвидировали горы мусора на улицах.

По мнению властей, система видеоконтроля позволит заметно снизить количество мусорных нарушений и самих несанкционированных свалок. После запуска проекта, полученные данные проанализируют, систему «отшлифуют» и распространят на всей территории региона.