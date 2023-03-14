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НовостиОбщество14 марта 2023 13:51

В Волгограде поликлиника №3 отказал пациенту в приеме из-за прописки

За два месяца прокуратура восстановила права 12 волгоградцев
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
За два месяца прокуратура восстановила права 12 волгоградцев

За два месяца прокуратура восстановила права 12 волгоградцев

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде прокуратура помогла 12 жителям защитить права на получение медицинской помощи. Именно такое количество людей обратились в надзорный орган с жалобами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, один из случаев произошел в поликлинике №3 в Центральном районе, которая отказала пациенту в приеме из-за прописки. Причина – волгоградец проживал не в том районе.

- В адрес руководства внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также по инициативе прокуратуры начальник информационного аналитического отдела данного лечебного учреждения привлечен к административной ответственности, - уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, остальные заявители также смогли получить медицинскую помощь в тех учреждениях, которые выбрали.