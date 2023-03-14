Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:42

Продавец из Фролово перевела телефонным мошенникам 2,2 млн рублей

Женщина поверила, что ей позвонил работник Центрального Банка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Жительница Фролово взяла кредит и перевела мошенникам 2,2 млн рублей

Жительница Фролово взяла кредит и перевела мошенникам 2,2 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Продавец из города Фролово Волгоградской области перевела миллионы телефонному мошеннику. 62-летней жительнице позвонил неизвестный и представился работником Центрального Банка. Он сообщил, что со счета женщины мошенники пытаются украсть деньги. Чтобы сберечь сбережения, нужно перевести их на «безопасные счета». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Женщина выполнила указания звонившего – оформила онлайн кредит на сумму 2,2 млн рублей и через банкомат перевела на номера расчетных счетов, которые ей назвали в телефонном разговоре, - отметили в региональной полиции.

Через несколько дней жительницу Фролово стали терзать сомнения, правильно ли она все сделала. В итоге ей пришлось написать заявление в полицию, когда осознала, что стала жертвой мошенников.

Полицейские в очередной раз напоминают, что не нужно вступать в телефонные разговоры с неизвестными. Сотрудники банка никогда не звонят с предложением перевести деньги на «безопасные счета».