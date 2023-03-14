В Волгоградской области ставшие инвалидами участники СВО будут получать ежемесячное пособие

Фото: Волгоградская областная дума

На заседании Волгоградской областной думы 14 марта утвердили новые меры поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. были приняты поправки в ряд законов, которые регулируют предоставление помощи и оказание социальных услуг. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального парламента.

- Расширен список получателей регионального ежемесячного пособия инвалидам боевых действий - в данный перечень включены участники специальной военной операции, призванные по частичной мобилизации, контрактники и добровольцы. Кроме того, за счет областного бюджета участников боевых действий, имеющих инвалидность из-за военной травмы, обеспечат автотранспортом с ручным управлением, - отметили в думе.

Получившие ранения и контузии участники спецоперации, которые не имеют инвалидность, могут рассчитывать на бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами. Также они смогут получать социально-реабилитационные услуги в полустационарной форме.

Родители и дети погибших в СВО добровольцев будут получать ежемесячное пособие. Кроме того, родителям павших участников специальной военной операции будут бесплатно оказывать социальные услуги на дому и в учреждениях с дневным пребыванием. Также семьи погибших контрактников, мобилизованных и добровольцев будут обеспечиваться и другими мерами поддержки: бесплатная юридическая помощь, сертификаты на отдых и оздоровление детей в учреждения региона, ежемесячная стипендия 1100 рублей студентам государственных ссузов, бесплатное горячее питание школьников 5-11 классов.