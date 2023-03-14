В Волжском 3 студентки техникума пострадали от перцового баллончика

Одну студентку госпитализировали в волгоградскую больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне 3 студентки пострадали в Волжском политехническом техникуме. Неизвестный распылил им на перемене в лицо перцовый баллончик. Девушки почувствовали недомогание, у них началось жжение в глазах, першение. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в региональном Главке МВД.

За медицинской помощью обратились все 3 пострадавшие студентки, и если двум из них госпитализация не потребовалась, то одна девушка оказалась на больничной койке. Пациентку из Волжского доставили в Волгоград.

- Госпитализация в больницу №25 потребовалась 18-летней девушке, которая госпитализирована в отделение токсикологии. Состояние оценивается как относительно удовлетворительное, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.