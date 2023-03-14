В Волгограде 17 марта откроется выставка «Герои спецоперации»

Выставка откроется в музее "Россия - моя история" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В волгоградском музее «Россия – моя история» готовится к открытию выставка, посвященная историям героев специальной военной операции. Презентация экспозиции «Герои спецоперации» пройдет 17 марта 2023 года, как сообщили volgograd.kp.ru в корпорации «Синергия».

- Проект включает в себя 20 графических новелл с историями военнослужащих, совершивших подвиги в ходе выполнения боевых задач, - отметили в корпорации.

Стоит отметить, что среди героев иллюстраций есть и жители Волгоградской области – десантник Денис Зорин и летчик Дмитрий Литвинов, оба были награждены званиями Героя России.

Экспозицию можно будет посетить до 6 апреля включительно.