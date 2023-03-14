Под Волгоградом судят мошенников 19 и 24 лет, укравших со счета женщины деньги

Аферистам грозит по 6 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Даниловском районе под суд идут двое мошенников 19 и 24 лет, которые украли со счета женщины 26 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, аферисты представились сотрудниками банка и получили доступ в личный кабинет потерпевшей. Злоумышленники пообещали активизировать бонусную программу, тем самым ввели жертву в заблуждение. Когда им удалось войти в личный кабинет банка, они списали все средства, но попались.

- Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали и возместили причиненный ущерб. Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд. Волгоградцев просят проверять информацию и не доверять незнакомцам.