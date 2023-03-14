В Волгоградской области скончался судья с 18-летним стажем

Фото: Котельниковский районный суд

В Волгоградской области скончался судья в отставке Сергей Павликов. Его не стало 9 марта в возрасте 57 лет. Он посвятил судебной системе 18 лет, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Котельниковского районного суда.

Сергей Павликов родился в хуторе Семичный Котельниковского района. В 2000 году указом президента РФ он был назначен на должность судьи Котельниковского районного суда. В 2018 году ушел на пенсию.

- Благодаря своему опыту, профессионализму и морально-этическим принципам Сергей Николаевич пользовался в коллективе заслуженным авторитетом и уважением, - отметили в суде.

Сергея Павликова похоронили 11 марта. У него остались жена, дочь и сын.