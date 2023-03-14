В Волгоградской области карантин по ОРВИ объявили в семи школах

В семи школах области на прошлой неделе ушли на карантин отдельные классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области снижается заболеваемость ОРВИ. Однако в школах еще не обходится без карантина из-за большого числа заболевших учеников. На прошлой неделе в семи образовательных учреждениях региона был приостановлен учебный процесс из-за отсутствия 20% детей по болезни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома при появлении признаков респираторного заболевания. В первые дни недомогания необходимо обратиться за помощью к медикам для установления точного диагноза и назначения лечения.

Напомним, на прошлой неделе в Волгоградской области число обращений к врачам с симптомами ОРВИ сократилось на 17% по сравнению с предыдущими семью днями.