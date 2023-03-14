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НовостиОбщество14 марта 2023 8:15

Под Волгоградом производитель сметаны не проверил продукт на антибиотики

ООО выдали предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Производитель сметаны не проверил продукт на антибиотики

Производитель сметаны не проверил продукт на антибиотики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский Россельхознадзор обнаружил производителя сметаны, который не предоставил документы об исследовании продукта на антибиотики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, организация «Фаворит» работает на территории области. При оформлении в системе «Меркурий» в декларацию не внесли сведения о проверке товара.

- Должностными лицами ведомства при анализе действующих деклараций о соответствии предприятия ООО «Фаворит» выявлена декларация о соответствии на сметану, принятая на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют исследования на антибиотики, - отметили в ведомстве.

Это является нарушением техрегламента о безопасности пищевой продукции. ООО выдали предостережение. К слову, в прошлом году на предприятии в Дубовском районе уже находили тонны молочной продукции сомнительного качества.