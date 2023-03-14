Под Волгоградом производитель сметаны не проверил продукт на антибиотики

Производитель сметаны не проверил продукт на антибиотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский Россельхознадзор обнаружил производителя сметаны, который не предоставил документы об исследовании продукта на антибиотики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, организация «Фаворит» работает на территории области. При оформлении в системе «Меркурий» в декларацию не внесли сведения о проверке товара.

- Должностными лицами ведомства при анализе действующих деклараций о соответствии предприятия ООО «Фаворит» выявлена декларация о соответствии на сметану, принятая на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют исследования на антибиотики, - отметили в ведомстве.

Это является нарушением техрегламента о безопасности пищевой продукции. ООО выдали предостережение. К слову, в прошлом году на предприятии в Дубовском районе уже находили тонны молочной продукции сомнительного качества.