В Волгограде «ГАЗ» сбил 86-летнюю женщину на территории больницы №25

ДТП произошло на территории больницы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Водитель «ГАЗа» сбил 86-летнюю женщину на территории больничного комплекса. ДТП с участием пожилого пешехода произошло утром 13 марта возле больницы скорой медицинской помощи №25 в Дзержинском районе Волгограда. 32-летний водитель с места происшествия скрылся, но потом передумал, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- В отношении водителя, скрывшегося с места ДТП, возбуждено административное расследование, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, незадолго до 11 часов утра 32-летний водитель за рулем «ГАЗа» ехал по территории больницы №25 задним ходом. Он не заметил пожилую женщину, которая шла по дороге в том же направлении. Попавшую под колеса автомобиля волгоградку положили в больницу, к счастью, врачи были совсем рядом.