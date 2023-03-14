В Волгоградской области специалисты радиационной и химзащиты проведут комплексную тренировку

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты готовятся к тренировкам на полигоне. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ЮВО.

- Перед военнослужащими будут поставлены задачи выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы, а в конце передать информацию об обстановке в штаб округа, - объяснили в пресс-службе.

В процессе подготовки бойцы планируют использовать машины аэрозольного противодействия, помимо этого специалисты = полностью обработают боевые машины, вооружение и прочие объекты в зоне условного заражения. Для пущего эффекта на площадке задействуют дымовые шашки.

Военным также предстоит сдать нормативы по скорости надевания общевойскового защитного комплекта, пройти проверку спецобработки и правильности действий при преодолении зараженных участков.