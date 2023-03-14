В топ-5 самых дорогих вакансий марта в Волгограде вошли менеджеры по продажам

Дорогих вакансий не так уж много. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В марте в Волгограде вполне можно найти работу с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий возглавила позиция руководителя группы прямых продаж в банке с доходом от 150 тысяч в месяц, ДМС и прочими «плюшками». Второе и третье место у менеджеров по продажам, которые могут получать от 80 – 120 тысяч. Замыкают рейтинг вакансии зам. гендиректора по строительству в типографии и технолога пищевого производства в «Садах Придонья», сообщили сайту volgograd.kp.ru в сервисе SuperJob.

В сфере продаж лидирует по зарплате руководитель банковского сектора. На втором месте в рейтинге оказался менеджер по продажам нефтепродуктов, которому готовы платить от 120 тысяч в месяц. И более 80 тысяч рублей можно заработать на продаже легкомоторных масел.

Заместителю руководителя компании по строительству со стажем от пяти лет предлагают от 70 тысяч рублей, а технологу производства соков и детского питания готовы платить от 65 до 100 тысяч.

В отличие от других крупных городов, в топ самых дорогих вакансий в Волгограде в марте не попали айтишники и врачи.