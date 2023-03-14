Волгоградцы перестали заболевать гриппом

Волгоградцы подхватывают ОРВИ, но уже реже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ОРВИ и грипп отступают. За прошедшую неделю на 17% снизилось количество обращений к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Волгоградцы по сравнению с предыдущей неделей реже обращались к медикам с больным горлом, насморком и температурой как в целом по совокупному населению, так в отдельных возрастных группах.

На неделе с 6 по 12 марта в регионе никто не заболел гриппом. Жители подхватывали риновирус аденовируса, РС-вирус, бокавирус и ковид.

Из-за заболевания детей на карантин уходили отдельные классы в семи школах Волгоградской области.