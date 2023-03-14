«Ситиматик-Волгоград»: оплачивать услугу по обращению с ТКО стало проще

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что теперь в личном кабинете на сайте нашего партнера ООО «Межрегиональный расчетный центр» моймрц34.рф и в мобильном приложении «МОЙМРЦ34» доступна оплата коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Также оплатить услугу на сайте можно без регистрации в личном кабинете по кнопке «Оплатить онлайн».

Основные преимущества оплаты через сайт моймрц34.рф и личный кабинет:

• своевременность и оперативность - возможность оплатить услугу вовремя и без дополнительных временных затрат на посещение банка;

• удобство - возможность оплатить в любое время и из любой точки мира;

• надежность - оплата зачисляется напрямую на лицевой счет;

• конфиденциальность - ваши персональные данные под надежной защитой;

• возможность проявить заботу о близких - легко оплачивать счета родителей и других старших родственников.

Как осуществить платеж картой в личном кабинете и мобильном приложении?

1. Выберите в меню слева вкладку «Оплата».

2. Проверьте и при необходимости исправьте сумму к оплате и сумму пеней.

3. Введите свой электронный адрес в поле «E-mail для отправки чека» для получения подтверждения произведенной оплаты и квитанции об оплате от банка.

4. Если параметры платежа корректны, то отметьте флажок о подтверждении параметров платежа.

5. Нажмите на кнопку «Перейти к оплате».

6. После подтверждения платежа и нажатия на кнопку «Перейти к оплате» Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу «Газпромбанк» (Акционерное общество), где будет необходимо ввести данные Вашей пластиковой карты и смс-код подтверждения операции. В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена. После проведения операции Вы будете возвращены обратно на наш сайт.

Как осуществить платеж картой на сайте без регистрации в личном кабинете?

1. На главной странице сайта моймрц34.рф нажмите на кнопку «Оплатить онлайн».

2. Введите в поле «Номер лицевого счета» номер оплачиваемого счета.

3. Нажмите на кнопку «Проверить номер ЛС».

4. Проверьте в поле «Номер лицевого счета» номер оплачиваемого счета.

5. Проверьте и при необходимости исправьте сумму к оплате и сумму пеней.

6. Введите свой электронный адрес в поле «E-mail для отправки чека» для получения подтверждения произведенной оплаты и квитанции об оплате от банка.

7. Если параметры платежа корректны, то отметьте флажок о подтверждении параметров платежа.

8. Нажмите на кнопку «Перейти к оплате».

9. После подтверждения платежа и нажатия на кнопку «Перейти к оплате» Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу «Газпромбанк» (Акционерное общество), где будет необходимо ввести данные Вашей пластиковой карты и смс-код подтверждения операции. В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена. После проведения операции Вы будете возвращены обратно на наш сайт.

Оплата услуги «Обращение с ТКО» производится банковскими картами международных платежных систем Visa Int, MasterCard Worldwide и национальной платежной системой Мир.

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера «Газпромбанк» (Акционерное общество), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard SecureCode, MirAccept).

Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Оплата услуги «Обращение с ТКО» осуществляется с комиссией банка в размере 1% от суммы внесённых денежных средств.

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