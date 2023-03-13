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НовостиПолитика13 марта 2023 15:19

Координационный центр поддержки участников СВО и их семей откроют в Волгоградской области

Планируется, что он приступит к работе уже в апреле 2023 года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде появится координационный центр поддержки участников СВО и их семей

В Волгограде появится координационный центр поддержки участников СВО и их семей

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области готовится к открытию координационный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он разместится на базе областного центра психолого-педагогической помощи населению уже в апреле. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомсоцзащиты.

Новое учреждение должно связать различные соцорганизации и ведомства, а также позволит упростить механизмы оказания комплекса мер поддержки. Так, каждая семья военного получит своего куратора, который поможет искать работу, дополнительное образование, психологическую и юридическую помощь.

Стоит отметить, что такая меры поддержки будет оказываться не только участникам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, но и служащим по контракту и добровольцам.