В Волгограде транспортная развязка над железной дорогой у поселка Водстрой готова на 30%

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде многоуровневую транспортную развязку над железнодорожным переездом в возле поселка Водстрой построили почти на треть. Готовность моста на Третьей продольной составляет 30%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе.

- Объект возводят в рамках трехлетней губернаторской программы по обновлению мостов и путепроводов, работы подкреплены финансированием нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - отметили в ведомстве.

Фото: администрация Волгоградской области

Подрядчик завершил монтаж фундаментов опор первой очереди, ведутся работы по установке стоек опор транспортной развязки. Параллельно формируется земляное полотно, щебеночное основание, покрытие асфальта.

Напомним, на участке трассы между станциями Древний Вал и Орловка автомобили долгие годы выстраиваются в огромные пробки. Интенсивность движения составляет 35 тысяч машин в сутки, а в сезон отпусков она увеличивается до 50 тысяч авто. Мост над железнодорожным переездом разгрузит участок на Третьей продольной. Проезжая часть будет расширена до четырех полос.