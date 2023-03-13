Под Волгоградом 20-летний парень пытался ограбить банк

На молодого человека возбуждены уголовные дела Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция возбудила уголовные дела по двум статьям на 20-летнего парня, который пытался ограбить банк. Инцидент случился в Еланском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 10 марта подозреваемый в нетрезвом виде пришел в гости к соседу, которого не оказалось дома. Ему пришла мысль ограбить дом знакомого.

- Отжав пластиковое окно ломом, он проник в домовладение в поисках ценных вещей и денег. Ничего не обнаружив, он направился к отделению банка, где при помощи кирпича разбил окно и проник помещение, - рассказали в полиции.

Вскрыть хранилище не удалось, молодой человек ушел ни с чем. Позже его личность удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Ему грозит тюрьма.