Водителю грозит лишение прав за езду по встречной полосе в Волжском

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Инспекторы Госавтоинспекции оштрафовали водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения в Волжском. 5 марта в социальных сетях появилось видео, на котором иномарка ехала по встречной полосе на кольце по улице Свердлова и тротуару. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Выяснилось, что за рулем кроссовера Mazda CX-9 был 42-летний житель Саратова.

- Я приехал в Волжский из Саратова к друзьям. Перепутал по кольцу поворот, повернул не направо, а налево, - сказал мужчина на допросе у полицейских.

Водителя оштрафовали на 2 тысячи рублей. Кроме того, ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев.