В Волгоградской области сменились главврачи в двух медицинских учреждениях

Андрей Карпов (слева), Вячеслав Буянов (справа). Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.

В системе здравоохранения Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Сразу в двух медучреждениях - Михайловской ЦРБ и Волгоградском областном клиническом центре реабилитации - сменились главные врачи. Главой больницы в Михайловке назначен Вячеслав Буянов, а главным врачом областного клинического центра медицинской реабилитации стал Андрей Карпов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

- Перестановки произошли по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, - прокомментировали в ведомстве.

Вячеслав Буянов, возглавивший Михайловскую ЦРБ, окончил Волгоградский медицинский институт, прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия» и «Скорая медицинская помощь», а также ординатуру по специальности «Глазные болезни». Начал свою профессиональную деятельность в 1987 году в той же Михайловской центральной районной больнице, с 2017 до последнего времени возглавлял Фроловскую ЦРБ.

Андрей Карпов, новоиспеченный руководитель центра медреабилитации, также окончил Волгоградский государственный медицинский университет. Свою карьеру начал в центре медицинской профилактики, с 2020 года до последнего времени возглавлял филиал в Кировском районе.