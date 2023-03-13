Каждый волгоградец должен банкам по 264 тысячи рублей

В Волгограде и области посчитали средний долг жителей перед банками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области подсчитали, сколько жители должны банкам. Выяснилось, что по итогам 2022 года задолженность каждого волгоградца составляет в среднем 264 тысячи рублей. За год показатель увеличился на 17,6 тысячи рублей. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на рейтинг «РИА Новости» по уровню закредитованности россиян.

Уровень закредитованности определялся на основе данных Центрбанка РФ и Росстата. Использовалось соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

В Волгоградской области соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составил 59,4%. По этому показателю регион занимает 32-е место в стране. Самая низкая закредитованность зафиксирована в Ингушетии (12,2%), Дагестане (24,3%) и Чечне (24,4%). Самым закредитованным регионом оказалась Калмыкия, долговая нагрузка составляет 108,8%. По объему среднего долга перед банками на каждого жителя Волгоградская область занимает 16-е место. Наименьшие цифры в Ингушетии – 41,8 тысячи рублей, самые высокие - в Ямало-ненецком автономном округе, там каждый житель в среднем должен по кредитам 675,1 тысячи рублей.