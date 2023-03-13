В Волгоградской области выясняют причину смерти 5-летней девочки в больнице

Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области 5-летняя девочка скончалась в больнице. Трагедия произошла в Городищенской ЦРБ утром в понедельник. Врачи устанавливают причину гибели ребенка.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, девочка оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного родственниками в Городищенскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, - отметили в облздраве.