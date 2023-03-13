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НовостиПроисшествия13 марта 2023 10:22

В Волгоградской области выясняют причину смерти 5-летней девочки в больнице

Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии

Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области 5-летняя девочка скончалась в больнице. Трагедия произошла в Городищенской ЦРБ утром в понедельник. Врачи устанавливают причину гибели ребенка.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, девочка оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного родственниками в Городищенскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, - отметили в облздраве.